Fotógrafo expondrá imágenes en Centro Cultural Citibank

FOTOS. "Habitación 401" es la denominación de la muestra fotográfica de Raúl Villalba, director de la Escuela La Obra Fotógrafos, en el Centro Cultural Citibank.

La misma será inaugurada el próximo miércoles, desde las 19:30 y se mantendrá hasta el viernes 24 de febrero. El Centro Cultural, ubicado en la avenida Mariscal López 3794 esquina Cruz del Chaco en Asunción, estará abierto de 09:00 a 18:00.

En total serán 61 fotografías expuestas, la cual, el Centro Cultural Citibank seleccionó entre más de 50 proyectos. Villalba explica que en esta muestra se plasmarán "todos aquellos hechos, eventos y situaciones que nos suceden en la vida y que no hemos superado. Al no superarlos los escondemos, lo archivamos en un espacio virtual en nuestro interior y se forman los retratos no mostrados de nosotros mismos".

Indica que archivar lo que no podemos resolver o queremos volver a ver es algo natural y a través de la fotografía se traen esos recuerdos al presente. Al ser un hecho natural, lo que se plasma en la exposición, las personas se verán reflejadas en varias de las imágenes, comenta.