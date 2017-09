¿Cuándo el consumismo se convierte en un problema?

Un mejor estilo de vida se traduciría, para muchos, en sucumbir ante las ofertas del mercado pero esto es un inconveniente al no controlarlo y el impulso lleva al sobreendeudamiento. ¿Tenés estos problemas? Enterate más.

La economista Adriana Bock, directora de Superarte, manifiesta que hay una tendencia creciente hacia el consumo de bienes y servicios que se relacionan al disfrute de experencias y estilo de vidas como viajes, consumo de comida gourmet, actividad física diferenciada entre otros, y a esto, el mercado responde ofreciendo productos más innovadores.

“Todo esto es sumamente interesante y positivo, siempre y cuando el consumidor sea selectivo y consciente de sus decisiones, pues de lo contrario las personas pueden simplemente dejarse llevar por la abundancia de opciones y terminar derrochando su dinero”, aseguró.

La profesional refiere que el consumo es necesario para el bienestar de satisfacer necesidades reales y darse gustos en consumos sostenibles. Cuando esto se vuelve inconsciente, impulsivo, lleva al agotamiento de ingresos disponibles y el único recurso de la persona es endeudarse para que pueda seguir consumiendo.

Explicó que cuando una persona gasta más de lo que ingresa, es decir, genera un faltante o déficit, se endeuda para cubrir lo que ya no puede con sus ingresos.

“El problema es que si la persona no reduce sus gastos, esos que anteriormente ya no podía cubrir, tampoco podrá cubrir los pagos de las deudas, lo cual hará crecer su déficit y por lo tanto deberá contraer más y más deudas que con el tiempo ya no podrá cubrir, llegando a un sobreendeudamiento severo del cual es muy difícil salir (aunque no imposible)” subrayó.

Al hablar de la financiación de bienes de consumo, es cuando hay que ser todavía más prudentes y cuidadosos, añade, y poner especial atención a la capacidad de pago y a los plazos del crédito con relación al tiempo de vida útil de dichos bienes.

“Se estima que el porcentaje máximo de endeudamiento recomendable para una persona está en torno al 30% de los ingresos. Al sobrepasar este límite ya se estaría entrando en el peligro del sobreendeudamiento”, agregó Bock.

