CCPA organiza Conferencia de Profesores de Inglés

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) organiza la novena Conferencia de Profesores de Inglés con la presencia del prestigioso lingüista norteamericano Dr. Stephen Krashen.

El profesional creó el método interactivo de aprendizaje que es utilizado en el CCPA. Él brindará la conferencia el martes 9 y el miércoles 10 en la Sede Central del CCPA.

Participarán en esta Conferencia más de 450 docentes del CCPA, que realizan su labor en las diferentes sedes del país y que conforman el equipo de profesionales que imparte los cursos de inglés del CCPA; docentes del The CCPA School y del Instituto de Formación Docente Paraguayo Americano.

El tema de esta actividad será "Consolidating Language Acquisition" (Consolidando la Adquisición de las Lenguas).

El enfoque natural de enseñanza-aprendizaje propuesto por el Dr. Stephen Krashen es uno de los pilares metodológicos que fundamenta la filosofía institucional del CCPA dando así origen a su método interactivo el cual es ampliamente utilizado tanto en los cursos de inglés como lengua extranjera ofrecidos en el CCPA , en el colegio bilingüe inglés-español, así como en las aulas del Instituto de Formación Docente.

El doctor Krashen es profesor emérito de la Universidad de California del Sur y contribuyó al campo de la adquisición de una segunda lengua, la educación bilingüe y la lectura, a través de la introducción de innovadores conceptos y términos influyentes en los mismos.

Sus trabajos de investigación y desarrollo han sido publicados en más de 350 artículos y libros, algunos de los cuales son referentes mundiales en el desarrollo profesional de docentes de segundas lenguas.

Esta conferencia contará también con la presencia de disertantes como Soledad Venegas (Chile) de Houghton Miffin Hartcourt, Alastair Grant (Inglaterra) de Macmillan Education, Luciana Fernández (Argentina) de National Geographic Cengage Learning, Leonor Corradi (Argentina) de Pearson Education y Charly López(Argentina) de Oxford University Press.

Así también, Kashen dictará una charla exclusiva sobre “Compelling Reading and Problem-Solving: The Easy Way (And the Only Way) to High Levels of Language, Literacy, and Life Competence” – (“Lectura interesante, comprensible y resolución de problemas: La manera más fácil (y la única manera) de alcanzar altos niveles de lenguaje, alfabetización y competencia para la vida”) para invitados especiales, directores y coordinadores de colegios bilingües del Paraguay y docentes especializados en el área de lengua y literatura inglesa. La misma se desarrollará en el Hotel Boutique La Misión el 11 de mayo.