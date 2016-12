Bud Ligth refrescó en concierto de Simple Plan

La banda canadiense Simple Plan brindó un concierto en Paraguay y el evento estuvo animado por el fresco sabor de Bud Light.

La productora G5PRO de la mano de la marca número 1° de Cerveza de EEUU, Bud Light, recién llegada al país, presentaron al conocido grupo canadiense Simple Plan, que realizaron su primer show en Paraguay el pasado 14 de diciembre en el Casco Antiguo.

Bud Ligth invitó al concierto a disfrutar de unas refrescantes Bud Lights, de los espacios ambientados de la marca y con la combinación de las famosas Bud&Burguers.

En la noche se vivió ese toque diferente en el casco antiguo con la ambientación americana, como el primer evento de la marca.

Además, asistieron al show más de 2.000 fans del grupo, que disfrutaron de todos los temas del disco nuevo y clásicos de la banda, entre ellos Welcome to my life, Summer paradise, Shut up, y muchos mas reviviendo su adolescencia.

El show fue todo un éxito y la banda prometió volver al país.

Originarios de Québec, estos chicos eran compañeros de colegio, alcanzaron un rápido éxito cuando se unieron al Vans Warped Tour en el 2001. Lanzaron su primer disco “No Pads, No Helmets… Just Balls” en el 2003, siendo apadrinados por Blink 182 y Good Charlotte, dos grandes grupos que reconocieron su talento. El disco vendió cuatro millones de copias en todo el mundo, y en menos de un año visitaron los cinco continentes y se presentaron en 300 shows.